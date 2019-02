Hockeysters halverwege al klaar met VS

De Nederlandse hockeysters hebben in de FIH Pro League een ruime zege geboekt op de Verenigde Staten. Het team van bondscoach Alyson Annan won in Winston-Salem met 5-0, onder meer dankzij twee doelpunten van Frédérique Matla. Daarmee herstelde Oranje zich van de 1-0-nederlaag eerder deze maand in en tegen Australië. Dat verlies betekende het einde van een lange reeks overwinningen. Nederland had liefst 44 keer niet verloren.

Nederland opende op het universiteitscomplex van North Carolina voortvarend tegen het team dat gecoacht wordt door oud-international Janneke Schopman. Halverwege stond het al 5-0. Lidewij Welten had de score geopend, kort voor het einde van het eerste kwart deden Laurien Leurink en Matla Oranje uitlopen naar 3-0. In het tweede kwart scoorden Marloes Keetels en nogmaals Matla, de laatste uit een strafbal.

,,Het liep lekker, 5-0 is een mooie score”, zei Matla, die werd gekozen tot speelster van de dag. ,,Er zijn een paar zaken waar we nog naar moeten kijken. Dat we in de tweede helft niet tot scoren kwamen bijvoorbeeld.”

Nederland staat tweede in de nieuwe competitie met zes punten uit drie duels. Australië leidt met elf punten maar heeft al wel vijf wedstrijden gespeeld. De beste vier van de negen teams gaan door naar het finaletoernooi. Oranje speelt volgende week in Buenos Aires tegen Argentinië.