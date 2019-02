Opelka verrast Isner in New York

De Amerikaanse tennisser Reilly Opelka heeft verrassend de finale bereikt van het ATP-toernooi van New York. Opelka versloeg zijn landgenoot John Isner, de nummer één van de plaatsingslijst. Hij deed dat in drie sets die telkens uitliepen op een tiebreak: 6-7 (8) 7-6 (14) 7-6 (4). Opelka (21) overwon zes matchpoints tegen en sloeg liefst 43 aces.

In de eerste ronde van de Australian Open hadden beide Amerikanen een vergelijkbaar spannend gevecht, eveneens gewonnen door Opelka. Die treft in de finale de Canadees Brayden Schnur die de als zesde geplaatste Amerikaan Sam Querrey versloeg: 7-6 (7) 4-6 6-3. De qualifier had voor het toernooi in New York nog nooit een wedstrijd op een ATP-toernooi gewonnen.