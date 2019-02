Veldrijdster Betsema wint ook in Hulst

Veldrijdster Denise Betsema heeft na haar overwinning zaterdag in Middelkerke een dag later ook in het Zeeuwse Hulst gezegevierd. De renster uit Texel stond op de hoogste trede van een volledig Nederlands podium. Annemarie Worst werd tweede, Inge van der Heijden derde.

De Belgische wereldkampioene Sanne Cant, zaterdag vierde in de Superprestigecross van Middelkerke waarmee ze het eindklassement won, kwam er in de Vestingscross niet aan te pas. Ze eindigde, mede door een val, niet eens bij de eerste tien. Daarin stonden uit Nederland nog wel Ceylin del Carmen Alvarado (vijfde) en Maud Kaptheijns (negende). Betsema, die uitkomt voor Marlux-Bingoal, boekte in Hulst haar dertiende zege van het seizoen, twee meer zelfs dan wereldkampioene Cant.