Monfils stijgt tien plekken na zege in Ahoy

Gaël Monfils behoort bijna weer tot de beste twintig tennissers van de wereld. De 32-jarige Fransman schreef zondag het ATP-toernooi in Rotterdam op zijn naam en steeg daardoor op de mondiale ranking tien plaatsen, van 33 naar 23. Monfils stond in 2016 op de zesde plek, zijn beste prestatie ooit.

Finalist Stan Wawrinka, die de zege in drie sets aan Monfils moest laten, boekte 27 plaatsen winst en is nu 41e. Robin Haase verloor dit jaar in Ahoy al in de eerste ronde, terwijl hij in 2018 tot de kwartfinales reikte. De Hagenaar leverde drie posities in en is nu de nummer 58 van de wereld. Tallon Griekspoor volgt daarna als beste Nederlander op plek 215. Novak Djokovic uit Servië is nog steeds de nummer één.

Bij de vrouwen blijft Kiki Bertens achtste. Ze verloor vorige week in de kwartfinales van Doha. Toernooiwinnares Elise Mertens steeg van de 21e naar de zestiende plaats. Naomi Osaka uit Japan voert de lijst bij de vrouwen aan.