Verstappen: geen problemen op goede eerste dag

Max Verstappen is tevreden over de eerste testdag met zijn nieuwe Formule 1-auto van Red Bull. ,,We hebben eigenlijk geen problemen gehad. Het was een goede eerste dag”, laat de 21-jarige Nederlander weten aan Verstappen.nl.

Op het Circuit de Catalunya reed Verstappen maandag 128 ronden in zijn RB15 en was hij na Sebastian Vettel (169) de meest actieve coureur. ,,Ik heb veel ronden kunnen rijden. Dat lukt niet altijd op een eerste dag. Dus daar ben ik blij mee.”

,,Ik keek ernaar uit om aan de slag te gaan omdat het een nieuwe start is met Honda als motorleverancier”, zegt Verstappen die woensdag weer gaat testen. ,,Tot dusverre gaat het goed en de auto voelt ok√©. We willen de auto en motor nog beter leren begrijpen.”