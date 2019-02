Verstappen haalt 128 ronden op eerste testdag

Max Verstappen heeft de eerste testdag met zijn nieuwe Formule 1-wagen, de RB15, erop zitten. In totaal reed de Nederlandse coureur van Red Bull 128 ronden en was zijn beste rondetijd 1.19,426.

In de ochtendsessie op het circuit van Barcelona kwam de 21-jarige Limburger tot 52 rondjes. In de middag kwamen daar nog 76 bij.

Na Sebastian Vettel was Verstappen de meest actieve rijder maandag. De Duitser van Ferrari noteerde 169 ronden.

Met de nieuwe Honda-motor in zijn bolide was Verstappen de op drie na snelste. Vettel was een stuk sneller met 1.18,161. Wereldkampioen Lewis Hamilton testte zijn Mercedes 81 ronden en had de achtste tijd (1.20,135).

Red Bull-baas Christian Horner hecht geen waarde aan de tijden. ,,Je kunt beter de timing uitzetten. Het gaat deze week over kilometers maken”, aldus Horner, die dinsdag Pierre Gasly begeleidt bij het testen. De nieuwe Franse teamgenoot van Verstappen sluit donderdag de testweek af. Woensdag gaat Verstappen weer het circuit op om met zijn auto data te verzamelen.

,,We moeten de complexiteit tussen motor en chassis leren begrijpen, zodat beide in harmonie kunnen werken. Tot dusverre gaat het goed. De auto genereert informatie waaruit we de sterke en zwakke punten van de wagen leren kennen”, legt Horner uit op de persconferentie in Barcelona. ,,Onze auto is betrouwbaar, Max is blij.”