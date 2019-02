Verstappen rijdt 52 rondjes op eerste testdag

Max Verstappen heeft de eerste testrace met zijn nieuwe wagen in de Formule 1 achter de rug. De Nederlandse coureur kwam maandag op het circuit van Barcelona met zijn RB15 tot 52 rondjes. Verstappen noteerde een beste tijd van 1.20,174 en moest vier anderen voor laten gaan.

De Duitser Sebastian Vettel kwam tot de meeste ronden, 72. De viervoudig wereldkampioen was met zijn Ferrari het rapst: 1.18,161. Sergio Perez uit Mexico (Racing Point) klokte met 1.19,944 de tweede tijd en ook de Finnen Valtteri Bottas (Mercedes, 1.20,127) en Kimi Räikkönnen (Alfa Romeo Racing, 1.20,160) waren sneller dan Verstappen. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kwam in de eerste sessie nog niet in actie.

Red Bull presenteerde kort voor de start van de testraces de nieuwe wagen, die weer de vertrouwde kleuren geel, rood en donkerblauw heeft. Vorige week, bij de presentatie op het circuit van Silverstone, had de auto tijdelijk nog een speciaal kleurtje gekregen. Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met motorleverancier Renault en hoopt vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel.

Verstappen nam bij de testvierdaagse in Barcelona de eerste dag voor zijn rekening. De Limburger wisselt het testwerk per dag af met zijn nieuwe Franse teamgenoot Pierre Gasly.