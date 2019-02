Bertens vroeg uitgeschakeld in Dubai

Kiki Bertens is dinsdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in Dubai. De als zevende geplaatste Nederlandse was niet opgewassen tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova, de nummer 46 van de wereld. Bertens kreeg in de derde set nog wel een wedstrijdpunt, maar verloor de partij met 2-6 6-4 6-7 (6).

Bertens, die in de eerste ronde was vrijgeloot, begon goed. Ze brak in de eerste game de service van Kuzmova. Maar leverde daarna ook zelf haar servicebeurt in. Kuzmova sloeg daarna opnieuw toe en liep uit naar 6-2.

In de tweede set dwong Bertens als eerste een break af. Maar kon daarna weer niet haar eigen servicebeurt verzilveren. Bij een stand van 4-4 brak ze wel weer door service van de Slowaakse en wist er toch een derde set uit te slepen.

Daarna worstelde ze echter steeds meer met haar opslag. Kuzmova benutte de kansen die Bertens haar gaf en liep uit naar 4-1. De Wateringse vocht zich toch nog terug, maar kon het in de tiebreak toch niet afmaken.