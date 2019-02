Ferrari opnieuw snel, Gasly glijdt van circuit

Ferrari heeft op de tweede testdag van de Formule 1 in Barcelona opnieuw de beste indruk gemaakt. Charles Leclerc zette tijdens zijn officieuze debuut voor de Italiaanse renstal de beste tijd neer: 1.18,247. De opvolger van de Fin Kimi Räikkönen bij Ferrari reed bovendien de meeste ronden: 157.

Een dag eerder had teamgenoot Sebastian Vettel dezelfde ‘dubbel’ behaald. De Duitser reed 169 rondjes, met een beste tijd van 1.18,161. Leclerc, die in de ochtendsessie de snelste dagronde liet noteren, was dinsdag iets langzamer dan Vettel.

Pierre Gasly, de nieuwe ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull, moest de middagsessie vroegtijdig afbreken. De Fransman raakte de controle over zijn bolide kwijt en belandde in de vangrail van kunststof. Zijn auto liep vooral aan de achterkant flinke schade op en moest worden weggetakeld.

Gasly reed in de ochtendsessie de vijfde tijd (1.19,814). Hij voltooide dinsdag tijdens zijn eerste optreden voor Red Bull 92 rondjes en belandde in het dagklassement op de zevende plek.

Verstappen kwam niet in actie. Hij reed maandag al zijn eerste rondjes met zijn nieuwe bolide RB15. De Limburger kwam tot 128 ronden en zijn beste tijd was: 1.19,426. Hij is woensdag in Barcelona weer aan de beurt.

Wereldkampioen Lewis Hamilton deed het evenals op maandag (achtste tijd) relatief rustig aan. De Brit noteerde in de ochtendsessie de zevende tijd in zijn Mercedes (1.19,928) en liet de middagsessie over aan zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die de zesde dagtijd neerzette (1.19,535). Hamilton, die in de ochtend nog wel de meeste rondjes reed (74), kwam in het dagklassement op de tiende plek uit.