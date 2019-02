Hassan mikt op 5000 en 10.000 meter

De Nederlandse atlete Sifan Hassan gaat zich de komende jaren vooral richten op de 5000 en 10.000 meter. De 26-jarige hardloopster wil zowel bij de WK van dit jaar in Doha als bij de Olympische Spelen van Tokio 2020 gaan ,,dubbelen”, hetgeen betekent dat ze op beide afstanden wil uitkomen. ,,Ik ben veel beter geworden op de lange afstanden en ik denk dat ik goede dingen kan laten zien”, zei Hassan bij de NOS.

De van oorsprong Ethiopische atlete kwam bij de Olympische Spelen van Rio 2016 op de 800 en 1500 meter uit. Ze kon in BraziliĆ« geen medaille winnen. ,,Het is allemaal tactiek, zeker bij de Spelen. Het gaat er eigenlijk niet om hoe goed je bent. Niemand versnelt en iedereen wacht tot de laatste 400 of 200 meter. Als het een beetje misloopt, ben je meteen klaar. Dat is een beetje het probleem van de middenafstanden. Ik heb ook nog veel energie over als de wedstrijd voorbij is.”

Hassan liep afgelopen zondag in Monaco een wereldrecord op de 5000 meter op de weg. Ze deed nog nooit mee aan een 10.000 meter op de baan.