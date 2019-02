Kvitova en Halep naar derde ronde in Dubai

De Tsjechische Petra Kvitova en de Roemeense Simona Halep hebben de derde ronde van het toernooi in Dubai bereikt.

De als tweede geplaatste Kvitova rekende in drie sets af met haar landgenote Katerina Siniakova. De finalist bij de Australian Open won de wedstrijd met 6-7 (3) 6-4 6-4.

De als derde gerangschikte Halep had twee sets nodig om de Canadese Eugenie Bouchard te verslaan, 7-6 (4) 6-4. Halep stond vorige week in de finale van het toernooi in Doha, waarin ze verloor van de Belgische Elise Mertens.