Bertens stijgt verder op wereldranglijst

Tennisster Kiki Bertens blijft stijgen op de wereldranglijst. De huidige nummer acht van de mondiale ranking zal bij het verschijnen van de nieuwe lijst in ieder geval op de zevende plaats staan, haar hoogste positie ooit. Zelfs de zesde plek ligt in het verschiet.

Kiki Bertens verloor dinsdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai. De 27-jarige Wateringse was een jaar geleden al in de openingsronde gestrand. Omdat nummer zeven van de wereld Angelique Kerber woensdag verloor in de derde ronde van Dubai, terwijl de Duitse vorig jaar de halve finales haalde, sprong Bertens een plaatsje op de ranglijst die maandag zal verschijnen.

Op dit moment staat Bertens zelfs zesde op de virtuele ranking. Mocht Elina Svitolina de kwartfinale in Dubai van Carla Suárez Navarro verliezen dan ziet Bertens haar naam maandag achter nummer zes staan.