Schippers derde in Düsseldorf

Dafne Schippers is als derde geëindigd op de 60 meter van de indoorwedstrijd in Düsseldorf. De sprintster uit Utrecht kwam na 7,19 over de finish, achter winnares Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust (7,02) en de Poolse Ewa Swobboda (7,10).

Jamile Samuel eindigde als zesde (7,24). Ze voldeed daarmee aan de limiet (7,25) voor de Europese kampioenschappen indoor die van 1 tot en met 3 maart in Glasgow worden gehouden. Samuel was de zeventiende atlete die beantwoordde aan de kwalificatie-eis van de Nederlandse Atletiekunie. Van hen gaan kogelstoter Denzel Comenentia en zevenkamper Pieter Braun niet mee naar de hoofdstad van Schotland. Samuel moet nog even afwachten of ze ook naar Glasgow mag omdat ze officieel te laat aan de limiet heeft voldaan. De Atletiekunie gaat zich beraden over haar situatie.

De Nederlandse selectie voor de EK ziet er als volgt uit: Dafne Schippers, (Jamile Samuel) en Joris van Gool (beiden 60 meter), Liemarvin Bonevacia, Lisanne de Witte en Tony van Diepen (allen 400 meter), Thijmen Kupers en Richard Douma (beiden 800 meter), Bram Anderiessen, Benjamin de Haan, Maureen Koster, Julia van Velthoven en Mike Foppen (allen 3000 meter), Nadine Visser (60 meter horden), Anouk Vetter (vijfkamp).