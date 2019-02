‘Tour 2021 start in Kopenhagen’

De Tour de France van 2021 start in Denemarken. Kopenhagen zal voor het eerst de start verzorgen, meldt de Franse zender Europe1 na uitspraken van Tour-baas Christian Prudhomme. ,,Het is het verhaal van de grootste wielerwedstrijd ter wereld en de grootste fietsstad ter wereld die elkaar ontmoeten”, heeft Prudhomme tegen de zender gezegd.

De Deense minister van Financiën, Kristian Jensen, had al via Twitter verklapt dat de Grand Départ van 2021 in de Deense hoofdstad Kopenhagen zal plaatsvinden, meldt de Deense zender TV2. ,,Het is officieel. De Tour start in Denemarken in 2021″, schreef hij in een bericht op Twitter dat kort daarop werd verwijderd. Volgens de zender zal de Deense premier donderdag een persconferentie houden.

De Ronde van Frankrijk gaat dit jaar van start in Brussel. Nice zal in 2020 als startplaats fungeren. Denemarken diende nog niet eerder als decor voor de Tour. De Ronde van Italië begon in 2012 wel in het Deense Herning.