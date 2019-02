Vuelta 2020 telt 400 ‘Nederlandse’ kilometers

Het peloton van de Ronde van Spanje rijdt volgend jaar ruim 400 kilometer op Nederlandse bodem. Bekend was al dat Utrecht, Den Bosch en Breda de start- en finishplaatsen zijn van de driedaagse opening van de Vuelta op vreemde bodem. De eerste etappe is een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht.

De tweede etappe gaat over 183 kilometer van Den Bosch naar Utrecht, waar de finish ligt bij het universiteitsterrein, het zogenoemde Science Park. Onderweg worden onder meer Zaltbommel, de Betuwe, Rhenen en Amersfoort aangedaan. Op de derde dag wordt vanuit Breda koers gezet richting Baarle-Nassau waarna het westwaarts richting Bergen op Zoom gaat en terug naar Breda over een afstand van 194 kilometer.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar eind augustus, de precieze datum is nog niet bekend. Het is de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.

Koersdirecteur Javier Guillén en zijn gevolg waren afgereisd naar Breda waar hij onder meer de Nederlandse oud-winnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk een rode trui overhandigde, tegenwoordig de kleur waarin de leider zich hult. Ook minister Bruno Bruins bracht een bliksembezoek, het rijk draagt een klein deel bij aan het totale budget van zo’n 14 miljoen euro. ,,Maar de grootste bijdrage komt van de provincies en de gemeente. Het is fantastisch dat we zo’n wedstrijd naar Nederland halen.”

Burgemeester Paul Depla van Breda keek in ieder geval uit naar de dag dat de ronde zijn stad aandoet. ,,Fietsen zit in ons DNA, we willen bovendien de wereld laten zien hoe mooi Utrecht, Den Bosch en Breda zijn. Die etappe hier wordt sowieso een groot feest: fiesta Breda.”

Guillén kon nog geen uitsluitsel geven over de exacte datum: ,,We wachten op de UCI. Het zal in ieder geval een vrijdag worden.” Daarvoor zal dan al de teampresentatie zijn geweest, die is op het Vredenburg in Utrecht.