Bencic verslaat zoekende Halep in Dubai

Simona Halep is op het WTA-toernooi van Dubai in de kwartfinales blijven steken. De Zwitserse tennisster Belinda Bencic was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de mondiale nummer 2. Het werd 4-6 6-4 6-2 voor de nummer 45 van de wereld.

Halep is bezig aan een teleurstellend seizoen. Op het eerste toernooi in Sydney verloor de Roemeense haar eerste partij en op de Australian Open kwam ze niet verder dan de vierde ronde.

Ook naast de baan is Halep zoekende. Onlangs zette ze haar Belgische coach Thierry Van Cleemput al na een paar dagen aan de kant omdat de chemie ontbrak.

De 21-jarige Bencic had in de vorige ronde tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland nog zes wedstrijdpunten overleefd.