Finales voor Schmidt en Louwije in Melbourne

De turners Casimir Schmidt en Bram Louwije hebben bij de wereldbeker in Melbourne de finale op respectievelijk vloer en voltige gehaald. Schmidt eindigde in de kwalificatie met 13,966 punten als zevende. De Turk Ahmet Önder plaatste zich met 14,266 als eerste voor de finale op zaterdag. Bram Verhofstad kwam niet verder dan de dertiende plaats op vloer met 13,533.

Op voltige zette Louwije ook de zevende score neer (13,633). Hao Weng uit China was de beste in de kwalificatie met 15,033. Schmidt deed ook mee aan de ringen, maar op dat onderdeel kwam hij met 13,366 niet verder dan plaats elf.

Schmidt en Louwije komen vrijdag in actie op brug. Epke Zonderland en Verhofstad turnen dan in Melbourne aan de rekstok, het onderdeel waarop Zonderland vorig jaar in Doha de wereldtitel greep. De toestelfinales zijn op zaterdag en zondag. De Nederlandse vrouwen ontbreken bij de wereldbeker in Australië.