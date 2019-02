Nuis: nieuwe schoenen, nieuwe kansen

Voor Kjeld Nuis zijn de WK sprint, komend weekeinde in Thialf, om meerdere redenen een spannende uitdaging. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) heeft nog wat goed te maken voor zijn optreden twee weken geleden bij de WK afstanden in Inzell, waar hij zijn beide wereldtitels moest afstaan (derde en vijfde). De 29-jarige Zuid-Hollander gaat bovendien op jacht naar eerherstel met nieuwe schaatsschoenen aan zijn voeten. Hij reed vier jaar lang met vele successen op zijn vorige paar, waaronder hij na Pyeongchang 2018 al wel nieuwe buizen liet plaatsen.

,,Ik had echt mijn zinnen gezet op Inzell, ik wilde daar heel goed rijden. Ik voelde me ook heel sterk, maar het kwam er gewoon niet uit. Dat vond ik waardeloos. Oké, dacht ik, ik heb nú een nieuwe prikkel nodig, ik ga nú nieuwe schoenen proberen. Ik had ze al liggen hoor, maar ik durfde ze nog niet te proberen. Het blijft een gok, maar dit is wel het juiste moment voor mij. Even letterlijk met je schaatsen bezig zijn en verder niks. Ik zit nu weer lekker in mijn vel.”

Nuis: ,,Soms oogt het nog wat onwennig en heb ik soms nog wat missertjes. Dat is logisch, want ik schaats er pas een week op. Ze zijn een stuk lichter, voelen directer aan en in de bochten voel ik ook meteen druk op het ijs. Ik ben positief verrast en nu maar hopen dat ik harder ga.”

Voor Nuis is er komend weekeinde in Thialf één grote favoriet: de Rus Pavel Koelizjnikov. De tweevoudige wereldkampioen (2015, 2016) bleef in Inzell verrassend buiten de medailles. ,,Toch heeft hij daar heel sterk gereden. Op de 500 meter verknalde hij zijn eerste bocht en op de 1000 meter tegen mij hield hij zijn benen plotseling stil, om onverklaarbare redenen. Er werd gezegd dat hij dacht dat hij in de verkeerde baan reed, maar ik weet het niet hoor. Ik weet wel dat hij in Inzell uitstekend in vorm was. Voor mij is hij de grootste kanshebber, en daarna komen de Noor Lorentzen en Kai Verbij natuurlijk. Die rijdt heel constant dit jaar.”

Over zijn eigen kansen doet Nuis niet al te moeilijk. ,,Als ik ze goed raak, kan ik heel gevaarlijk zijn voor het klassement. Maar in dit veld kom ik gewoon tekort op de 500 meter. Als ik echter twee keer een heel goede 1000 meter rijd, dan haal ik het podium. Dat is mijn doel ook. Dat is reëel, de wereldtitel is dat niet, maar wie weet?”