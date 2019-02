Olympische doorbraak van breakdance

Breakdance staat op het punt olympische status te krijgen. De organisatie van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs wil de danssport opnemen in het programma en heeft inmiddels een officieel voorstel gedaan bij het Internationaal Olympisch Comité.

Hoewel het IOC in december 2020 een definitief besluit neemt, is de blijdschap bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) groot. ,,We zijn echt superblij, want breakdance is een sport die veel jongeren aantrekt, laagdrempelig is en populair in de grote steden. En niet onbelangrijk, Nederland is er goed in”, zegt voorzitter Jeffrey van Meerkerk van de NADB.

Hij wijst op Vicky Bergmans, die vorig jaar als vierde eindigde in de ‘mixed battles’ op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. ,,Bij de mannen is Menno van Gorp een hele grote. Hij is wereldkampioen geworden in een van de grootste leagues. De Nederlandse breakdancers hebben een goede reputatie en behoren tot de top vijf van de wereld.”

Breakdance kreeg in de jaren tachtig van de vorige eeuw vooral bekendheid als dansstijl bij de hiphopmuziek. Met de gettoblaster op vol volume maakten jongeren acrobatische bewegingen op straat. De sport is anno 2019 nog steeds niet heel gereguleerd, zegt Van Meerkerk. ,,De sport is vrij en los en heel laagdrempelig, het is een cultuur. Dat is ook de charme en die willen wij in stand houden. De NADB is aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF en wil vooral sporttechnisch ondersteunen richting de Olympische Spelen.”

Breakdancers zijn niet zozeer actief in verenigingen, maar in mondiale leagues, zoals de Red Bull BC One en Undisputed. ,,De sport past goed in de olympische visie van 2020, omdat het jongeren aantrekt, laagdrempelig is en populair in de grote steden. Het is de jurysport van de toekomst. Breakdancers doen ‘tricks’ en ‘moves’ en krijgen daar punten voor, de choreografie is veel vrijer dan bij bijvoorbeeld kunstschaatsen.”

Breakdance was een van ruim twintig sporten die een verzoek hadden ingediend bij het Franse olympisch comité voor een plekje op het programma van Parijs 2024. Sportklimmen, skateboarden en golfsurfen zijn ook gekozen. Die laatste drie sporten maken ook al deel uit van het programma van Tokio 2020.