Orie: Nuis is geen grijze muis

Jac Orie, de succescoach van schaatsploeg Jumbo-Visma, weet het als geen ander: het is heel lastig om te winnen, als je geen risico’s durft te nemen. Daarom staat hij achter de keuze van zijn prijsvechter Kjeld Nuis om vlak voor de WK sprint in Heerenveen op nieuwe schoenen te gaan rijden.

,,Er zijn genoeg goede argumenten voor hem om te veranderen en dan moet je het gewoon doen”, betoogt Orie in Wolvega. ,,Kjeld is geen grijze muis en dat moet hij niet worden ook. Hij is misschien best wel een flapuit en een beetje losse jongen, maar hij is niet zo impulsief als iedereen denkt. Helemaal niet zelfs. Hij luistert altijd goed en weet heel goed waarmee hij bezig is.”

Volgens Orie kun je goed zien dat Nuis nu op andere schoenen rijdt. ,,Kjeld beweegt anders, je ziet het vooral bij de start. Hij komt makkelijker in zijn schaatspositie en kan die ook makkelijker houden, maar of dat uiteindelijk resulteert in snellere tijden, zullen we moeten afwachten. Eerst nog maar eens even goed testen, want hij heeft er nog geen wedstrijd mee gereden.”

Orie grinnikt als hij hoort dat Nuis voor zijn nieuwe schoenen heeft gekozen, omdat hij naar eigen zeggen een ,,nieuwe prikkel” nodig heeft. ,,Nou, ik weet er nog wel een paar meer voor hem. Je hebt diverse keuzes als je jezelf wil verbeteren en dan is dit er één van. Je bent als schaatser en coach eigenlijk altijd wel bezig met materiaal. Dat is een doorlopend proces.”

Orie benadrukt dat de teleurstellende prestaties van Nuis bij de WK afstanden in Inzell zeker niet aan zijn ‘ouwe’ schoenen zijn toe te schrijven. ,,Nee, natuurlijk niet. Het gaat altijd om heel veel factoren en dan is het moeilijk om achteraf vast te stellen waar het precies aan heeft gelegen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.”

Het gebrek aan stabiliteit in de privésituatie van Nuis, die eind vorig jaar brak met zijn vriendin met wie hij een zoontje heeft, is misschien wel de belangrijkste oorzaak van zijn tegenvallende seizoen tot dusver. Evenals de tweevoudig olympisch kampioen (,,die emmer is leeg”) wil Orie het daar niet meer over hebben. ,,Die kant gaan we niet meer op.”