Tennisster Arantxa Rus is in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Boedapest uitgeschakeld. De Russin Ekaterina Aleksandrova was in twee sets te sterk voor de Westlandse: 6-4 6-0.

Rus stond in de Hongaarse hoofdstad voor het eerst dit jaar in de tweede ronde van een WTA-toernooi.