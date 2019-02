Unie legt klacht over oud-tienkamper bij ISR

De Atletiekunie heeft een klacht over voormalig tienkamper Robert de Wit doorgesluisd naar het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak. De oud-atleet wordt beticht van het maken van ongewenste opmerkingen tegen een jeugdlid van Eindhoven Atletiek. Die club heeft De Wit, die er werkzaam was als trainer, in december vorig jaar weggestuurd.

De Wit deed twee keer mee aan de tienkamp op de Zomerspelen (Seoul 1988 en Barcelona 1992) en één keer als bobsleeër op de Winterspelen (Lillehammer 1994). Hij was jarenlang de beste tienkamper van Nederland en raakte pas in 2012 zijn Nederlands record kwijt aan Eelco Sintnicolaas.

Eindhoven Atletiek liet bij monde van voorzitter Patrick Stassen aan de Volkskrant weten dat De Wit al eerder was gewaarschuwd na grensoverschrijdend gedrag. ,,Het maakt niet uit wat iemands reputatie is. Ik moet de veiligheid van atleten waarborgen.” De oud-atleet zegt in de krant dat hij boos is over de gang van zaken, omdat er volgens hem geen correcte hoor en wederhoor is geweest. ,,Ik ben aan de hoogste boom gehangen zonder ruggespraak.”