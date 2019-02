Van Dam voorlopig negende in Australië

Golfster Anne van Dam heeft een solide start gemaakt in de Australian Ladies Classic in Bonville, een toernooi van de Europese vrouwentour. De Arnhemse noteerde 71 slagen in de eerste ronde, één onder par en goed voor de gedeelde negende positie in de tussenstand. Ze schreef drie birdies, maar ook twee bogeys op haar kaart.

De Australische amateur Doey Choi verraste met een zeer lage score van 66 (-6). Ze nam daarmee de leiding in het toernooi. Twee Zweedse golfsters, Madelene Sagström en Daniela Holmqvist, volgen op 2 slagen achterstand.

Van Dam is als nummer 75 van de wereld de hoogst geplaatste speelster in het toernooi in Bonville. Ze begon haar jaar sterk met de derde plaats in het Ladies Open van Abu Dhabi, maar bij haar debuut op de Amerikaanse vrouwentour LPGA in het Australische Melbourne haalde ze de cut niet.