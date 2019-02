Van der Poel slaat meteen toe op de weg

Na 32 overwinningen in het veldrijden heeft Mathieu van der Poel meteen ook toegeslagen in zijn eerste wielerwedstrijd van dit seizoen op de weg. Hij won de eerste etappe van de Ronde van Antalya in Turkije. De 24-jarige Nederlandse kampioen op de weg, die eerder deze maand nog de regenboogtrui in het veldrijden veroverde, was na 141 kilometer tussen de Köprülü Canyon en Antalya de beste in de massasprint. De Serviër Dusan Rajovic eindigde als tweede en de Nederlander Bas van der Kooij reed als derde over de finishlijn.

De Ronde van Antalya telt nog drie etappes. Van der Poel, die rijdt in dienst van de Belgische ploeg Corendon-Circus, bereidt zich voor op de voorjaarsklassiekers.