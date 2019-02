Badmintonner Mark Caljouw heeft de laatste vier bereikt van het Oostenrijks Open. In Wenen versloeg hij in de kwartfinale de Oekraïner Artjom Potsjtatov. Dat deed hij in twee games, 21-12 21-17.

Eerder op de dag had Caljouw de Deen Ditlev Holm al verslagen. In de halve finale speelt hij zaterdag tegen de Chinees Haichao Liu.