Bencic verspert Svitolina weg naar finale

Tennisster Belinda Bencic heeft bij het WTA-toernooi van Dubai titelverdedigster Elina Svitolina uit de finale gehouden. De 21-jarige Zwitserse versloeg de als zesde geplaatste Oekraïense in drie sets: 6-2 3-6 7-6 (3). Bencic neemt het in de finale op tegen Petra Kvitova.

Svitolina had het toernooi in Dubai in de afgelopen twee jaar gewonnen. In de eerste set tegen de Zwitserse nummer 45 van de wereld kwam ze er echter niet aan te pas. Bencic brak haar service twee keer. Svitolina herstelde zich echter en dwong een derde set af, waarin beide speelsters een keer hun opslag inleverden. In de tiebreak nam Bencic al vroeg een voorsprong en gaf die niet meer weg.

Kvitova had eerder op de dag de finales gehaald door Su-Wei Hsieh uit Taiwan te verslaan in drie sets: 3-6 6-2 6-4. De Tsjechische is in Dubai als tweede geplaatst.