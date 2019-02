BinckBank Tour start in Beveren

De BinckBank Tour gaat op maandag 12 augustus van start in het Belgische Beveren. De openingsrit laveert volgens de organisatie langs de grens van Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen en finisht in Nederland, in Hulst. Daar vindt een dag eerder ook de ploegenpresentatie plaats.

De eerst rit van de Tour, de enige UCI WorldTour ronde van de Lage Landen, loopt bijna uitsluitend over het grondgebied van de zogenoemde Linielandgemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst. Het peloton rijdt na de start over ruim 167 km vlakke wegen. Op zondag 18 augustus eindigt de etappekoers in Geraardsbergen.