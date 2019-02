Brons voor judoka Tsjakadoea in Düsseldorf

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft bij de grand slam van Düsseldorf brons veroverd in de klasse tot 60 kg. De Nederlandse lichtgewicht versloeg in het gevecht om de derde plaats op waza-ari de Spanjaard Francisco Garrigos. Tsjakadoea was via de herkansing doorgedrongen tot de strijd om de medaille.

Na twee opeenvolgende zeges leed Tsjakadoea in de derde ronde zijn enige nederlaag, tegen de Rus Robert Mshvidobadze. Tsjakadoea, voormalig Europees jeugdkampioen, werd eerder dit jaar al tweede in de Grand Prix van Tel Aviv.