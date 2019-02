Emke maakt selectie Holland Acht bekend

Bondscoach Mark Emke heeft op trainingskamp in het Italiaanse Gavirate tien roeiers aangewezen die dit jaar in de Holland Acht gaan uitkomen. De selectie bestaat uit Björn van de Ende (Skøll), Bram Schwarz (Nereus), Boudewijn Roëll (Asopos de Vliet), Jasper Tissen (Skadi), Robert Lücken (Nereus), Mechiel Versluis (Okeanos), Ruben Knab (Nereus), Vincent van der Want (Nereus), Jacob van de Kerkhof (Triton) en Kaj Hendriks (Triton).

Het seizoen staat voor de Holland Acht met name in het teken van de EK in het Zwitserse Luzern en de WK in Linz, Oostenrijk. De wereldtitelstrijd geldt daarbij tevens als kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Nederland moet bij de beste vijf eindigen om plaatsing af te dwingen.