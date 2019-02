Kruijswijk vierde in tijdrit, zege Wellens

Steven Kruijswijk heeft de individuele tijdrit in de Ruta del Sol als vierde afgelegd. De wielrenner van Team Lotto-Visma legde de 16,2 kilometer van Mancha Real naar La Guardia de Jaén af in 22,34 minuten. Daarmee was hij negen seconden langzamer dan de Belg Tim Wellens, die na de zege in de openingsrit zijn tweede overwinning in de etappekoers boekte.

Wellens heeft met de zege zijn leidende positie in het algemeen klassement met enkele seconden verstevigd. Zijn naaste concurrent, de Deen Jakob Fuglsang, was twee seconden langzamer. De Spanjaard Ion Izagirre was een fractie van een seconde sneller dan Kruijswijk. De 31-jarige Nederlander klimt naar de vierde positie in het algemeen klassement, op achttien seconden van Wellens.