Pinturault wint ook wereldbeker combinatie

De Franse skiër Alexis Pinturault heeft na de wereldtitel ook de wereldbeker op de combinatie gepakt. De 27-jarige Pinturault schreef vrijdag in het Bulgaarse skidorp Bansko de tweede en direct ook laatste wereldbekerwedstrijd op deze discipline op zijn naam. De Oostenrijker Marco Schwarz, vorige maand winnaar van de eerste wedstrijd in Wengen, blesseerde tijdens het eerste onderdeel (de super-G) zijn linkerknie en moest de strijd staken.

Pinturault was na de combinatie van de super-G en de slalom de snelste, in 1.55,55. De Oostenrijker Marcel Hirscher eindigde als tweede op 0,68, vlak voor de Sloveen Stefan Hadalin (op 0,69). De Nederlander Maarten Meiners wist in beide onderdelen de finish te halen en eindigde als 35e, op ruim 7,5 seconde van de winnaar.

Pinturault veroverde bijna twee weken geleden in Åre de wereldtitel op de combinatie. Hij vierde in Bansko zijn 22e wereldbekerzege. In het algemene klassement staat hij met 868 punten op de tweede plek, op gepaste afstand van Hirscher (1328).