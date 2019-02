Tsitsipas treft Goffin in Marseille

Tennisser Stefanos Tsitsipas neemt het in de halve finales van het toernooi van Marseille op tegen David Goffin. De als eerste geplaatste Griek versloeg Sergei Stachovsky met 6-4 6-3 in de kwartfinales. Goffin, als derde geplaatst, was met 6-2 6-4 te sterk voor Gilles Simon.

De andere halve finale gaat tussen Michail Koekoesjkin en Ugo Humbert. Michail Koekoesjkin won met 6-4 6-1 van de Rus Andrei Roeblev. De Fransman Humbert was met 6-3 6-3 te sterk voor de Duitse qualifier Matthias Bachinger.

Matwé Middelkoop plaatste zich met zijn Japanse dubbelpartner Ben McLachlan voor de finale. Het duo versloeg de Oostenrijkers Jurgen Melzer en Philipp Oswald in de supertiebreak: 3-6 7-5 10-7. Sander Arends kan met zijn Oostenrijkse partner Tristan-Samuel Weissborn ook nog de finale bereiken. Het duo speelt zaterdag tegen Jeremy Chardy en Fabrice Martin.