VVV-Heracles stilgelegd na blessure Promes

Scheidsrechter Erwin Blank heeft het duel tussen VVV-Venlo en Heracles Almelo stilgelegd na een op het oog ernstige blessure bij VVV-speler Jerold Promes. De verdediger kwam na vijf minuten in een duel met Joey Konings in botsing en kwam ongelukkig ten val. Promes lijkt volgens de arbiter een knieblessure te hebben.

,,Het ziet er ernstig uit. Daarom hebben we besloten even naar binnen te gaan. Het kan nog even duren. Als alles weer rustig is gaan we naar buiten”, zei de scheidsrechter bij FOX Sports. Blank gaf Konings een gele kaart.