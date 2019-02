Bowe wint 1000 m, Kodaira leidt na 1e dag

Brittany Bowe heeft bij de WK sprint in Thialf de eerste 1000 meter op haar naam geschreven. De Amerikaanse schaatsster zegevierde in een tijd van 1.14,60. De Japanse Miho Takagi reed de tweede tijd (1.14,82) en de Russin Daria Katsjanova eindigde als derde (1.14,94).

De Japanse Nao Kodaira belandde met 1.15,01 op de vierde plek. Daarmee behield de wereldkampioene van 2017 de leidende positie in het klassement. Kodaira begint met een voorsprong van 0,26 seconde op Takagi aan de tweede dag in Heerenveen.

Kodaira won eerder de eerste 500 meter met een kleine marge op Vanessa Herzog (37,27 tegen 37,31). De Oostenrijkse staat nog achter Bowe (op 0,42 van Kodaira) op de vierde plaats in het klassement, op 0,43 seconde van de Japanse leidster.

Sanneke de Neeling finishte op de 1000 meter in 1.15,08 en belandde daarmee keurig op de vijfde plaats. De 22-jarige rijdster van gewest Friesland, zette op de 500 meter al een persoonlijk record neer (38,09, tiende). Ze staat zevende in het klassement, op 0,86 van Kodaira.

,,Als ik daar zondag in het eindklassement ook nog sta, ben ik tevreden”, glimlachte De Neeling, die vorig jaar na drie seizoenen moest vertrekken bij Team Jumbo-Visma. ,,Dit is mijn derde WK, maar ik ben nog nooit in de top tien geĆ«indigd. Ik voel nu weer dat er nog rek inzit bij mij. Ik heb weer vertrouwen in mezelf en in mijn lichaam. Volgend seizoen moet het voor mij echt gaan gebeuren.”

Takagi, de wereldkampioene allround, verraste op de 500 meter met een dik persoonlijk record (vierde in 37,62). Daarmee legde ze een stevige basis voor een succesvol toernooi.

Bowe voegde zich na haar succesvolle WK afstanden in Inzell, met goud op de 1000 meter en brons op de 1500 meter, bij de favorieten voor de wereldtitel sprint. De tweevoudig wereldkampioene (2015 en 2016) kwam echter in de aanloop naar het toernooi in Thialf tijdens een fietstraining ten val. Daardoor voelt ze zich in Friesland minder sterk dan in Zuid-Duitsland. Niettemin is de hoogste plek nog haalbaar voor Bowe, die zondag haar 31e verjaardag viert.