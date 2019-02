George helpt Thunder langs Jazz in extra tijd

Paul George was met 45 punten de topschutter bij Oklahoma City Thunder, dat tegen Utah Jazz de extra tijd nodig had om de 38e zege van het seizoen binnen te halen. Zijn belangrijkste score, een floater, viel in de allerlaatste seconde van de tweede verlenging en zorgde voor de 148-147-eindstand in Oklahoma.

George had in de eerste verlenging zijn ploeggenoot Russell Westbrook na zijn zesde overtreding het veld zien verlaten, waarmee ook een einde kwam aan diens recordreeks. Westbrook was elf duels op rij goed voor een zogenoemde triple-double. Tegen Utah Jazz strandde hij door zijn voortijdige uitsluiting op 43 punten, 15 rebounds en 8 assists.

Het was de twaalfde overwinning in de laatste veertien duels van Thunder in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.