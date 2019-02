Kodaira wint eerste 500 meter in Thialf

Nao Kodaira heeft bij de WK sprint in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De Japanse schaatsster versloeg haar grote rivale Vanessa Herzog uit Oostenrijk met klein verschil: 37,27 tegen 37,31. Op de derde plek kwam de Russin Angelina Golikova uit (37,49). Herzog was twee weken geleden bij de WK afstanden in Inzell verrassend topfavoriete Kodaira op de 500 meter de baas.

Sanneke de Neeling, bezig aan haar derde WK sprint, reed een persoonlijk record van 38,09. Daarmee belandde de 22-jarige rijdster van het gewest Friesland op de tiende plaats. Letitia de Jong eindigde met een tijd van 38,45 op de veertiende plek. Jutta Leerdam, de 20-jarige debutante op dit toernooi, kon evenmin voor een verrassing zorgen. De Nederlands kampioene sprint moest genoegen nemen met de zestiende tijd (38,58).

Jorien ter Mors is bij de WK sprint in Thialf aftredend kampioene. Een knieoperatie houdt de drievoudig olympisch kampioene dit gehele seizoen aan de kant.

Kodaira won de wereldtitel sprint in 2017. De Amerikaanse Brittany Bowe, die de vijfde tijd noteerde (37,89), is tweevoudig titelhoudster (2015 en 2016).