Kruijswijk klimt naar derde plek Ruta del Sol

Steven Kruijswijk is in de Ruta del Sol als derde geëindigd in de vierde etappe, een zware bergrit door de Sierra Nevada. De renner van Jumbo-Vista klom door dat resultaat ook naar de derde plaats in het algemeen klassement. Hij heeft 11 seconden achterstand op de nieuwe leider, de Deen Jakob Fuglsang.

Kruijswijk kon in de 120 kilometer lange rit van Armilla naar Granada mee met een select groepje van zeven renners in de lange beklimming van de Alto de Hazallanas. Hij moest wel de Brit Simon Yates laten gaan, die wist weg te komen op de steile stukken en na een lange afdaling met een kleine halve minuut voorsprong solo arriveerde in Granada.

De Nederlander spurtte vervolgens naar de derde plaats, achter de Colombiaan Sergio Higuita.

De Belg Tim Wellens ontbrak in het kopgroepje en kwam op meer dan 3 minuten achterstand binnen. Hij moest de leiderstrui afstaan.