Nuis wint 1000 m, Koelizjnikov aan kop

Kjeld Nuis heeft bij de WK sprint in Heerenveen de eerste 1000 meter gewonnen. De olympisch kampioen op deze afstand bleef als enige schaatser onder de 1.08. Hij zegevierde met een tijd van 1.07,86. De Japanner Masaya Yamada reed de tweede tijd (1.08,03), gevolgd door de Rus Pavel Koelizjnikov als nummer drie (1.08,06).

In het klassement steeg Koelizjnikov naar de eerste plek. De tweevoudige wereldkampioen verdedigt zondag op de tweede 500 meter een marge van 0,07 seconde op nummer twee Havard Lorentzen, de titelhouder uit Noorwegen. Nuis klom van de negende naar de derde plek, op 0,14 seconde van Koelizjnikov.

Grote verliezer op de 1000 meter was Kai Verbij. De wereldkampioen op deze afstand kwam in de afsluitende race tegen Koelizjnikov in de problemen op de laatste kruising. Hij moest even inhouden om de Rus voorrang te kunnen verlenen en daardoor moest hij met de tiende tijd genoegen nemen (1.09,21). Verbij zakte van de tweede naar de negende plaats in het klassement, op 0,56 seconde van Koelizjnikov.

Tatsuya Shinhama won eerder op wonderlijke wijze de 500 meter. Hij verwees Verbij naar de tweede plaats met een tijd 34,66. De Japanner had kort na de start een forse misslag, maar wist toch nog een toptijd te rijden. Verbij gaf 0,06 op hem toe, maar verschafte zich daarmee een prima uitgangspositie voor de rest van het toernooi.

Op zijn favoriete afstand kon de kopman van Team Reggeborgh tegenstander Koelizjnikov, die als een raket vertrok, echter niet bijhouden. Mede daardoor verliep de kruising moeizaam. Verbij moest verscheidene slagen laten lopen en was daarmee meteen uitgeschakeld in de titelrace.

Ook Nuis leek in de voorlaatste rit op weg naar een vervelende kruising. Zijn Canadese tegenstander Laurent Dubreuil gunde hem echter vrij baan, waardoor de Zuid-Hollander op volle snelheid kon doorrijden. In de laatste bocht wankelde hij nog even, maar op kracht en karakter haalde Nuis alsnog in een toptijd de finish.