Schmidt zesde in wereldbekerfinale op vloer

Turner Casimir Schmidt is bij wereldbekerwedstrijden in Melbourne als zesde geëindigd in de finale op vloer. De Noord-Hollander kwam in de eindstrijd tot een score van 13,833. Het goud in de Australische stad was voor de Filipijn Carlos Edriel Yulo: 14,566.

De Japanner Hibiki Harayashiki en de Spanjaard Rayderley Zapata kwamen beiden tot 14,500 punten. Vanwege een hogere uitvoeringsscore eindigde de Japanner boven de Spanjaard.

Later op zaterdag turnt Bram Louwije nog in de finale op het onderdeel voltige. Zondag is Epke Zonderland aan de beurt in de rekstokfinale.