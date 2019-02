Skiester Goggia de beste in Crans-Montana

De Italiaanse Sofia Goggia heeft de wereldbekermanche op de afdaling in het Zwitserse Crans-Montana gewonnen. Voor de 26-jarige olympisch kampioene in de discipline was het pas haar eerste wereldbekerzege van het seizoen, haar zesde in totaal.

Goggia hield de Zwitserse Joana Hählen en de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer achter zich. Kersverse wereldkampioene Ilka Stuhec uit Slovenië haalde de finish niet. Goggia begon haar seizoen pas eind januari, nadat ze in oktober een enkelbreuk had opgelopen. Bij de WK eindigde ze als vijftiende.

Schmidhofer nam meer afstand van haar concurrenten in het klassement. Met nog twee manches te gaan heeft ze 70 punten voorsprong op haar landgenote Ramona Siebenhofer, die slechts 23e werd. Stuhec, die onderuitgleed, volgt als derde op 81 punten.