Skispringer Eisenbichler pakt wereldtitel

De Duitse skispringer Markus Eisenbichler heeft bij de WK in Seefeld de wereldtitel veroverd op de grote schans. De 27-jarige Eisenbichler sprong 131,5 en 135,5 meter ver en kwam tot een puntentotaal van 279,4. Het leverde de Duitser zijn eerste grote prijs op.

Eisenbichler had in de wereldbeker al vaak op het podium gestaan, onder meer in de Vierschansentournee van dit jaar, maar winnen deed hij nog nooit. Op de grote schans van het Oostenrijkse wintersportoord Seefeld was het eindelijk raak.

Karl Geiger maakte het Duitse feestje nog groter door het zilver te pakken, met 267,3 punten. De Zwitser Killian Peier, de leider na de eerste sprong, eindigde op de derde plaats (266,1). Topfavoriet Ryoyu Kobayashi greep net naast de medailles. De 22-jarige Japanner, die dit jaar al elf wereldbekerwedstrijden won – waaronder de complete Vierschansentournee – werd vierde met 262 punten. Olympisch kampioen Kamil Stoch uit Polen werd vijfde (259,4).