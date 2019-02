Veldrijdster Betsema ook in Leuven de beste

Veldrijdster Denise Betsema heeft de Soudal GP Leuven gewonnen, een veldrit uit de Soudal Classic-reeks in de Belgische universiteitsstad. De renster van Texel kwam alleen aan, op enige afstand gevolgd door de Belgische Loes Sels. Annemarie Worst, de Europees kampioene uit Nunspeet, finishte als derde. Yara Kastelijn werd vijfde.

Het was alweer de veertiende zege van het seizoen voor de renster die uitkomt voor Marlux-Bingoal. Vorig weekeinde won Betsema zowel in Middelkerke als in Hulst. Ze heeft nu al drie overwinningen meer achter haar naam dan wereldkampioene Sanne Cant, die zich ziek had afgemeld voor de wedstrijd in Leuven.

Betsema kende een slechte start. ,,Ik reed mezelf klem, kwam in het gedrang en zat ergens rond de tiende plaats”, vertelde ze na afloop bij Sporza. ,,Op de technische passages kon ik tijd goedmaken. In de derde ronde kon ik weer op kop komen en mijn eigen ritme oppakken. Daarna moest ik proberen rustig te blijven en zag ik dat ik uitliep.”

Over haar uitdijende reeks overwinningen: ,,Veertien klinkt beter van dertien, maar vijftien vind ik ook goed.” Daarmee keek Betsema al vooruit naar zondag, als de Sluitingsprijs is in Oostmalle.