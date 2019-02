Verbij start sterk met tweede tijd op 500 m

Schaatser Kai Verbij is goed begonnen aan de WK sprint in Heerenveen. De tweevoudig Europees kampioen sprint reed op de eerste 500 meter, niet zijn beste afstand, met 34,72 seconden de tweede tijd. Alleen de Japanner Tatsuya Shinhama was sneller (34,66), ondanks een forse misslag kort na de start.

Op de eerste 1000 meter, later op zaterdag in het volle Thialf, kan Verbij toeslaan. Hij veroverde twee weken geleden in Inzell de wereldtitel op deze afstand.

De Rus Pavel Koelizjnikov en de Noor Havard Lorentzen reden beiden de derde tijd (34,74). Hein Otterspeer eindigde met 34,92 verdienstelijk op de zevende plaats. Kjeld Nuis, olympisch kampioen op de 1000 meter, belandde met een tijd van 34,98 op de negende plek.

Lorentzen is titelverdediger in Thialf. Verbij won het wereldkampioenschap sprint in 2017 voor de eerste keer. Koelizjnikov is tweevoudig titelhouder (2015 en 2016). Verbij rijdt op de eerste 1000 meter in de laatste rit tegen Koelizjnikov.