Fuglsang pakt eindzege in Andalusië

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang heeft de Ronde van Andalusië gewonnen. De slotetappe, van Otura naar Alhaurín de la Torre over ruim 163 kilometer, werd gewonnen door de Italiaan Matteo Trentin. De Europees kampioen van Mitchelton-Scott hield in de sprint de Spanjaarden Enrique Sanz en Carlos Barbero achter zich. Lars Boom passeerde als achtste de finish.

Zaterdag had Fuglsang in de zware bergrit door de Sierra Nevada de leiderstrui veroverd in een rit die gewonnen werd door de Brit Simon Yates. Steven Kruijswijk finishte als derde in die etappe. Die positie bekleedt de renner van Jumbo-Visma ook in het eindklassement.

Yates, ver achterop in het klassement, koos ditmaal voor een lang avontuur en kreeg onder anderen Antwan Tolhoek en Oscar Riesebeek mee. De poging strandde op iets minder dan 40 kilometer voor de finish. Op de licht oplopende laatste honderden meters kon Trentin zijn tweede ritzege in deze ronde boeken.

Kruijswijk, zondag tiende in de rituitslag, keek terug op een geslaagd begin van het seizoen. ,,Het is altijd afwachten hoe je de winter uitgekomen bent. Ik had dit niet verwacht en mag hier dus blij mee zijn. Het is een opsteker richting de koersen en doelen die komen gaan”, liet hij op de website van de ploeg weten.