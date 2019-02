Hockeyers verliezen van fel Argentinië

De Nederlandse hockeyers hebben hun vierde wedstrijd in de nieuwe landencompetitie Hockey Pro League verloren. Argentinië was in Buenos Aires net wat sterker dan het mannenteam van bondscoach Max Caldas: 4-3.

Oranje kwam drie keer op voorsprong in het enerverende duel, maar de Argentijnen trokken de stand steeds gelijk en in het vierde kwart ging Nederland alsnog ten onder. Lucas Vila was kort na elkaar twee keer trefzeker in de rebound van een strafcorner en boog een achterstand om in een nipte zege.

Nederland begon sterk. Bjorn Kellerman rondde een actie vanaf de achterlijn fraai af en zette Oranje na 8 minuten op 1-0. Matias Paredes zorgde 5 minuten later voor de 1-1. Vrijwel meteen daarna kreeg Nederland een strafbal. Jeroen Hertzberger pushte de bal achter doelman Juan Vivaldi.

Opnieuw was het Paredes die de gelijkmaker verzorgde. In eerste instantie pareerde doelman Sam van der Ven nog de Argentijnse inzet, maar in de rebound was hij kansloos op het schot van de ervaren Paredes. Het antwoord van Oranje kwam snel via een rake strafcorner van Hertzberger.

Oranje slaagde er wederom niet in de voorsprong vast te houden. De thuisploeg werd steeds gevaarlijker en kreeg de ene na de andere strafcorner. Hoewel keeper Van der Ven zijn best deed de ballen tegen te houden, moest hij twee keer toezien dat Vila in de rebound toesloeg.

Oranje bezet in de Hockey Pro League de vierde plaats met 6 punten uit vier wedstrijden, België is koploper met 9 punten.