Kodaira verstevigt koppositie in Thialf

Nao Kodaira heeft bij de WK sprint in Heerenveen haar koppositie in het klassement verstevigd. De Japanse schaatsster won ook de tweede 500 meter. Ze was wel iets langzamer dan op de eerste WK-dag: 37,41 tegen 37,27.

Kodaira verdedigt later op zondag op de afsluitende 1000 meter een marge van 1,17 seconde op haar landgenote Miho Takagi. De wereldkampioene allround eindigde op de tweede 500 meter als vierde (37,74).

Brittany Bowe bleef derde in het klassement. De Amerikaanse rijdster zette zondag de tweede tijd neer (37,67).

Sanneke de Neeling staat na drie afstanden als eerste Nederlandse op de achtste plaats. Ze was iets trager dan op zaterdag: 38,25 (twaalfde) tegen 38,09 (persoonlijk record).

Letitia de Jong reed de negende tijd (38,05). Daarmee was ze aanzienlijk sneller dan in haar race op zaterdag (38,45). In het klassement steeg de 25-jarige schaatsster van Team IKO naar de twaalfde plek.

Jutta Leerdam verbeterde zichzelf licht ten opzichte van haar eerste optreden in Thialf: 38,50 tegen 38,58 op zaterdag. Ze zakte in het klassement naar de dertiende plaats.