Kristoffersen klopt Hirscher op reuzenslalom

Henrik Kristoffersen heeft Marcel Hirscher afgetroefd in de wereldbekerwedstrijd op de reuzenslalom in het Bulgaarse skidorp Bansko. De Noorse wereldkampioen bleef zijn Oostenrijkse rivaal vier honderdsten van een seconde voor door een betere tweede run.

Hirscher had de beste tijd neergezet in de eerste run op de piste van Bansko. In de tweede run maakte de Oostenrijker echter een paar foutjes, waardoor hij slechts tot de twaalfde tijd kwam. Kristoffersen vertrok als voorlaatste en dook onder de tijd van de Franse skiër Thomas Fanara. Die werd op 0,39 seconde derde.

De Noor versloeg Hirscher eerder deze maand op de WK in het Zweedse Åre op de reuzenslalom. De Oostenrijker verzekerde zich met zijn tweede plaats in Bansko wel van de wereldbeker op de reuzenslalom. Met nog twee wedstrijden te gaan is Hirscher niet meer te achterhalen.