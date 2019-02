Nuis staart zich nergens meer blind op

Hij stipte het nog even fijntjes aan, alsof hij zichzelf er nog een beetje mee wilde pijnigen. ,,Ik rijd hier op de 1000 meter sneller dan twee weken geleden bij de WK afstanden in Inzell”, concludeerde Kjeld Nuis monter na zijn bronzen plak bij de WK sprint in Heerenveen.

Als olympisch en wereldkampioen op de 1000 meter kwam hij in Zuid-Duitsland niet verder dan (eveneens) de derde plek. ,,En dat zat me nog steeds niet lekker. Maar als je hier de nummer twee op 0,82 seconde zet, zegt dat genoeg. Daar kan ik verder mee.”

Het verschil met de WK afstanden is volgens Nuis, naast het gebruik van nieuwe schoenen, een kwestie van instelling. ,,Ik was te getergd in Inzell, ik wilde te graag en daardoor reed ik verkrampt. Hier schaatste ik weer soepel, lekker los, maar toch ook fel en dat voelt gewoon heerlijk aan. Ik staar me nu nergens meer blind op. Ook niet op een eventueel wereldrecord op de 1000 meter bij de wereldbekerfinale over twee weken in Salt Lake City. Ik moet lekker zo doorgaan zoals ik nu bezig ben. Dan kan het inderdaad heel hard gaan daar.”