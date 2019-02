PEC Zwolle vecht verplaatsing Ajax-uit aan

PEC Zwolle heeft een spoedeisende arbitragezaak aangespannen om de verplaatsing van de competitiewedstrijd tegen Ajax ongedaan te maken. De club uit Overijssel wil dat het duel zoals aanvankelijk de bedoeling was komende zaterdag in Amsterdam wordt gespeeld en niet pas op woensdag 13 maart. De KNVB had afgelopen week op verzoek van Ajax de wedstrijd verplaatst, zodat de Amsterdammers meer rust krijgen in de aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

PEC Zwolle verwacht al snel een uitspraak, in het begin van komende week.