Schouten wint laatste Grand Prix in Zweden

Marathonschaatsster Irene Schouten heeft de laatste marathon in de KPN Grand Prix gewonnen. De 26-jarige Noord-Hollandse won na 100 kilometer op het ijs bij het Zweedse Luleå de sprint voor Iris van der Stelt en Carla Ketellapper-Zielman.

Ketellapper-Zielman won het eindklassement over de zes marathons op natuurijs. Schouten was dit seizoen vooral goed op de massastart en op de marathons op kunstijs. Ze won eerder deze maand de wereldtitel op de massastart in Inzell. Ook veroverde ze de titel bij het NK marathon op kunstijs. Afgelopen donderdag won ze ook de Grand Prix 4, dat was haar eerste wedstrijd op natuurijs dit seizoen.